На Донбассе днем стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

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С начала этих суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических гранатометов, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов. Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, 11 июня было зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня.