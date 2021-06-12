13:36  12 июня
В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир после падения с верхней полки
11:42  12 июня
Президент назначил главу Бориспольской РГА на Киевщине
18:46  12 июня
На Донбассе днем стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
UA | RU
UA | RU
12 июня 2021, 18:46 42

На Донбассе днем стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

12 июня 2021, 18:46 42
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала этих суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды вел огонь из автоматических гранатометов, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов. Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, 11 июня было зафиксировано девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня.

ООС война обстрел военная техника боевики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua