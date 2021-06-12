На Донбасі вдень стріляли поблизу Водяного і Авдіївки

Фото: з відкритих джерел

Від початку цієї доби зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів. Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, 11 червня було зафіксовано дев'ять обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню.