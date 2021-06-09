Сутки в ООС: боевики совершили шесть обстрелов, погибших нет

За прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел позиций ООС из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 9 июня, зафиксировано ОДНО нарушение режима прекращения огня. В частности, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли позиции ООС из стрелкового оружия.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Напомним, ранее в зоне ООС было зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.