Доба в ООС: бойовики здійснили шість обстрілів, загиблих немає
Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл позицій ООС із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.
За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, раніше в зоні ООС було зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.