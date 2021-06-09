Доба в ООС: бойовики здійснили шість обстрілів, загиблих немає

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл позицій ООС із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції ООС зі стрілецької зброї.

За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, раніше в зоні ООС було зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.