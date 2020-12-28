В Днепре директор департамента горсовета нанес общине более 3 млн грн убытков

Организовал схему растраты бюджетных средств на строительстве остановок

Организовал схему растраты бюджетных средств на строительстве остановок

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Используя собственное служебное положение, чиновник в Днепре организовал схему растраты средств местного бюджета, выделенных на строительство остановок общественного транспорта в городе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года департамент Днепровского горсовета и коммунальное предприятие заключили договор с частным обществом о поставке 28-ми конструкций остановок. Без необходимых документов из городского бюджета безосновательно перечислили средства. Впоследствии оказалось, что цена остановок существенно завышена. Кроме того, часть из закупленных конструкций не поставили на учет коммунального предприятия, как предусмотрено нормативными документами.

"Помогли" организатору схемы его сообщники – сейчас бывшие директор частного общества и руководитель коммунального предприятия.

В результате действий злоумышленников, территориальной общине Днепра нанесено 3,2 млн грн убытков. Соответствующая сумма подтверждена экспертным заключением, - заявляют в полиции.

Оперативники разоблачили преступную схему управления стратегических расследований в Днепропетровской области с коллегами-правоохранителями.

В настоящее время директору департамента Днепровской горсовета сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Двум другим участникам схемы – ексдиректору фирмы и коммунального предприятия заочно сообщили о подозрении по такой же квалификацией. Их объявили в розыск.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге чиновники горсовета и предприниматели разворовали 6 млн гривен из бюджета.