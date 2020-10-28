Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири порушення режиму "тиші"

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Фото: з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски - ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша". Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції.