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Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири порушення режиму "тиші"
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28 жовтня 2020, 08:13 1

Доба на Донбасі: бойовики здійснили чотири порушення режиму "тиші"

28 жовтня 2020, 08:13 1
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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 27 жовтня, на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски - ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша". Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби проросійські бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції.

Донбас ООС обстріл бойовики порушення
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