Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"

Пункт пропуска будет работать с 9 до 18 часов

Пункт пропуска будет работать с 9 до 18 часов

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости Донбасса.



Выехать из Донецка можно будет только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба "ДНР". При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.



Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения "Дій вдома".



Ранее, на один день "Еленовка" была открыта 17 июля, до этого – 13 июля.