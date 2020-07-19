Завтра "ДНР" на один день откроет КПВВ "Еленовка"
Пункт пропуска будет работать с 9 до 18 часов
Пункт пропуска будет работать с 9 до 18 часов
На въезд в сторону Донецка и выезд обратно «ДНР» будет пропускать людей по правилам, которые она установила ранее.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости Донбасса.
Выехать из Донецка можно будет только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в Донецк возможен по заранее согласованным спискам штаба "ДНР". При этом все прибывшие с украинской стороны люди обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.
Прибывшим на подконтрольную Украине территорию нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения "Дій вдома".
Ранее, на один день "Еленовка" была открыта 17 июля, до этого – 13 июля.
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