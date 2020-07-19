Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"
Пункт пропуску буде працювати з 9 до 18 годин
Пункт пропуску буде працювати з 9 до 18 годин
На в'їзд в бік Донецька і виїзд назад «ДНР» буде пропускати людей за правилами, які вона встановила раніше.
Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Донбасу.
Виїхати з Донецька можна буде тільки при наявності реєстрації на підконтрольній території Україні, а пропуск в Донецьк можливий за заздалегідь узгодженими списками штабу "ДНР". При цьому всі прибулі з української сторони люди зобов'язані пройти двотижневу обсервацію в лікарнях.
Прибулим на підконтрольну Україні територію потрібно буде пройти двотижневе самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".
Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 липня, до цього – 13 липня.
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