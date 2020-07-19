Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

Пункт пропуску буде працювати з 9 до 18 годин

Пункт пропуску буде працювати з 9 до 18 годин

Фото з відкритих джерел

На в'їзд в бік Донецька і виїзд назад «ДНР» буде пропускати людей за правилами, які вона встановила раніше.

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Донбасу.



Виїхати з Донецька можна буде тільки при наявності реєстрації на підконтрольній території Україні, а пропуск в Донецьк можливий за заздалегідь узгодженими списками штабу "ДНР". При цьому всі прибулі з української сторони люди зобов'язані пройти двотижневу обсервацію в лікарнях.



Прибулим на підконтрольну Україні територію потрібно буде пройти двотижневе самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".



Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 липня, до цього – 13 липня.