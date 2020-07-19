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19 липня 2020, 14:35 4

Завтра "ДНР" на один день відкриє КПВВ "Єленівка"

19 липня 2020, 14:35 4
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Пункт пропуску буде працювати з 9 до 18 годин
Пункт пропуску буде працювати з 9 до 18 годин
Фото з відкритих джерел
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На в'їзд в бік Донецька і виїзд назад «ДНР» буде пропускати людей за правилами, які вона встановила раніше.

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Донбасу.

Виїхати з Донецька можна буде тільки при наявності реєстрації на підконтрольній території Україні, а пропуск в Донецьк можливий за заздалегідь узгодженими списками штабу "ДНР". При цьому всі прибулі з української сторони люди зобов'язані пройти двотижневу обсервацію в лікарнях.

Прибулим на підконтрольну Україні територію потрібно буде пройти двотижневе самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

Раніше, на один день "Єленівка" була відкрита 17 липня, до цього – 13 липня.

ДНР Донецька область Донецьк КПВВ кордон самоізоляція
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