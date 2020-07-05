Годовщина освобождения Славянска и Краматорска: Шмыгаль почтил память погибших

6 лет назад украинские военные освободили эти города от оккупационных войск России

6 лет назад украинские военные освободили эти города от оккупационных войск России

Фото: Укринформ

Сегодня, 5 июля, шестая годовщина со дня освобождения Славянска и Краматорска от российских боевиков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время торжественных мероприятий почтил память погибших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы будем вспоминать это много-много десятков и сотен лет, жизнь этих людей, давших нам в мирный день спокойно и мирно чувствовать себя", - заявил премьер-министр и подчеркнул, что лишь под сине-желтым флагом мы можем чувствовать себя уверенно.

Напомним, эти города около трех месяцев находились под вражеской оккупацией. 5 июля 2014 года украинские разведчики 2-го батальона Национальной гвардии установили украинский флаг над городским советом Славянска. Тогда же передовые силы Нацгвардии вошли и в Краматорск: вначале разведчики и саперы, а за ними другие воинские подразделения.

После бежавших боевиков остались огромные арсеналы оружия российского производства и запуганных жителей. Мирная жизнь в освобожденных городах налаживалась постепенно, начали работать коммунальные и социальные службы.

13 октября 2014 года Краматорск объявили временным центром Донецкой области. Сейчас там находиться Донецкая ОГА.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. Тогда на части территорий Донецкой и Луганской областей украинскими властями было объявлено проведение АТО. В июле 2014 года украинские войска освободили также Дружковку и Бахмут (6 июля), Константиновку (7 июля), Торецк (21 июля) и Авдеевку (29 июля).

Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.