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05 июля 2020, 11:21 7

Годовщина освобождения Славянска и Краматорска: Шмыгаль почтил память погибших

05 июля 2020, 11:21 7
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6 лет назад украинские военные освободили эти города от оккупационных войск России
6 лет назад украинские военные освободили эти города от оккупационных войск России
Фото: Укринформ
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Сегодня, 5 июля, шестая годовщина со дня освобождения Славянска и Краматорска от российских боевиков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время торжественных мероприятий почтил память погибших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы будем вспоминать это много-много десятков и сотен лет, жизнь этих людей, давших нам в мирный день спокойно и мирно чувствовать себя", - заявил премьер-министр и подчеркнул, что лишь под сине-желтым флагом мы можем чувствовать себя уверенно.

Напомним, эти города около трех месяцев находились под вражеской оккупацией. 5 июля 2014 года украинские разведчики 2-го батальона Национальной гвардии установили украинский флаг над городским советом Славянска. Тогда же передовые силы Нацгвардии вошли и в Краматорск: вначале разведчики и саперы, а за ними другие воинские подразделения.

После бежавших боевиков остались огромные арсеналы оружия российского производства и запуганных жителей. Мирная жизнь в освобожденных городах налаживалась постепенно, начали работать коммунальные и социальные службы.

13 октября 2014 года Краматорск объявили временным центром Донецкой области. Сейчас там находиться Донецкая ОГА.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. Тогда на части территорий Донецкой и Луганской областей украинскими властями было объявлено проведение АТО. В июле 2014 года украинские войска освободили также Дружковку и Бахмут (6 июля), Константиновку (7 июля), Торецк (21 июля) и Авдеевку (29 июля).

Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Донбасс Нацгвардия боевики оккупанты Краматорск Донецк Славянск
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