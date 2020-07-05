Річниця визволення Слов'янська та Краматорська: Шмигаль вшанував пам'ять загиблих

6 років тому українські військові звільнили ці міста від окупаційних військ Росії

6 років тому українські військові звільнили ці міста від окупаційних військ Росії

Фото: Укрінформ

Сьогодні, 5 липня, шоста річниця з дня визволення Слов'янська та Краматорська від російських бойовиків. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час урочистих заходів вшанував пам'ять загиблих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми будемо згадувати це багато-багато десятків і сотень років, життя цих людей, які дали нам у мирний день спокійно і мирно відчувати себе", - заявив прем'єр-міністр і підкреслив, що лише під синьо-жовтим прапором ми можемо відчувати себе впевнено.

Нагадаємо, ці міста близько трьох місяців перебували під ворожою окупацією. 5 липня 2014 року українські розвідники 2-го батальйону Національної гвардії встановили український прапор над міською радою Слов'янська. Тоді ж передові сили Нацгвардії увійшли і в Краматорськ: спочатку розвідники і сапери, а за ними інші військові підрозділи.

Після втечі бойовиків залишилися величезні арсенали зброї російського виробництва та заляканих жителів. Мирне життя у звільнених містах поступово налагоджувалося, почали працювати комунальні та соціальні служби.

13 жовтня 2014 року Краматорськ оголосили тимчасовим центром Донецької області. Зараз там знаходиться Донецька ОДА.

Бойові дії на Донбасі тривають з квітня 2014 року. Тоді на частині територій Донецької та Луганської областей українською владою було оголошено проведення АТО. У липні 2014 року українські війська звільнили також Дружківку і Бахмут (6 липня), Костянтинівку (7 липня), Торецьк (21 липня) і Авдіївку (29 липня).

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу на Донбасі окупаційні війська Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових з забороненої зброї.