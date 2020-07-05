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Ситуация на Донбассе: ВСУ уничтожили троих боевиков
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05 июля 2020, 10:10 3

Ситуация на Донбассе: ВСУ уничтожили троих боевиков

05 июля 2020, 10:10 3
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По данным разведки, за прошедшие сутки ранен один украинский военный
По данным разведки, за прошедшие сутки ранен один украинский военный
Фото из октрытых источников
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За прошедшие сутки оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Отмечается, что враг трижды открывал огонь по позициям ВСУ недалеко от Новотошковского, Орехового и Крымского. Около этих населенных пунктов и рядом с Катериновкой агрессор активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также известно, что оккупанты вели обстрелы вблизи Павлополя, Гнутово и Пищевика.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, бойцы ВСУ уничтожили троих и ранили еще троих оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

На рассвете противник открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю и вблизи Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Зведення станом на 07:00 05 липня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 4 липня збройні формування Російської...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 4 липня 2020 р.

Напомним, 4 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС боевики оккупанты ВСУ сводка Луганская область
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Ситуация на Донбассе: ВСУ уничтожили троих боевиков
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