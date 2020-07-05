Ситуация на Донбассе: ВСУ уничтожили троих боевиков

По данным разведки, за прошедшие сутки ранен один украинский военный

По данным разведки, за прошедшие сутки ранен один украинский военный

Фото из октрытых источников

За прошедшие сутки оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Отмечается, что враг трижды открывал огонь по позициям ВСУ недалеко от Новотошковского, Орехового и Крымского. Около этих населенных пунктов и рядом с Катериновкой агрессор активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также известно, что оккупанты вели обстрелы вблизи Павлополя, Гнутово и Пищевика.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, бойцы ВСУ уничтожили троих и ранили еще троих оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

На рассвете противник открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю и вблизи Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Напомним, 4 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.