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Ситуація на Донбасі: ЗСУ знищили трьох бойовиків
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05 липня 2020, 10:10 7

Ситуація на Донбасі: ЗСУ знищили трьох бойовиків

05 липня 2020, 10:10 7
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За даними розвідки, за минулу добу поранено одного українського військового
За даними розвідки, за минулу добу поранено одного українського військового
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу окупаційні війська Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненої зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ООС.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Наголошується, що ворог тричі відкривав вогонь по позиціях ВСУ недалеко від Новотошківського, Оріхового і Кримського. Близько цих населених пунктів і поруч з Катеринівкою агресор активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також відомо, що окупанти вели обстріл поблизу Павлополя, Гнутово і Пищевика.

За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки, бійці ВСУ знищили трьох і поранили ще трьох окупантів.

З початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.

На світанку противник відкривав вогонь з 82-х мм мінометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополю і поблизу Мар'їнки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.

Зведення станом на 07:00 05 липня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 4 липня збройні формування Російської...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 4 липня 2020 р.

Нагадаємо, 4 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС бойовики окупанти ЗСУ звіт Луганська область
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