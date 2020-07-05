Ситуація на Донбасі: ЗСУ знищили трьох бойовиків
За минулу добу окупаційні війська Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових із забороненої зброї.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ООС.
Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.
Наголошується, що ворог тричі відкривав вогонь по позиціях ВСУ недалеко від Новотошківського, Оріхового і Кримського. Близько цих населених пунктів і поруч з Катеринівкою агресор активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Також відомо, що окупанти вели обстріл поблизу Павлополя, Гнутово і Пищевика.
За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки, бійці ВСУ знищили трьох і поранили ще трьох окупантів.
З початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.
На світанку противник відкривав вогонь з 82-х мм мінометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополю і поблизу Мар'їнки.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.
Зведення станом на 07:00 05 липня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 4 липня збройні формування Російської...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 4 липня 2020 р.
Нагадаємо, 4 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.