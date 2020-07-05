Ситуація на Донбасі: ЗСУ знищили трьох бойовиків

За даними розвідки, за минулу добу поранено одного українського військового

За даними розвідки, за минулу добу поранено одного українського військового

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ООС.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Наголошується, що ворог тричі відкривав вогонь по позиціях ВСУ недалеко від Новотошківського, Оріхового і Кримського. Близько цих населених пунктів і поруч з Катеринівкою агресор активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також відомо, що окупанти вели обстріл поблизу Павлополя, Гнутово і Пищевика.

За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки, бійці ВСУ знищили трьох і поранили ще трьох окупантів.

З початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.

На світанку противник відкривав вогонь з 82-х мм мінометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополю і поблизу Мар'їнки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.