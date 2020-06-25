Украина осудила проведение парада в Крыму: полуостров превращают в военную базу

Военный парад - очередное преступление РФ против населения

Военный парад - очередное преступление РФ против населения

Фото: из открытых источников

В представительстве президента Украины в АР Крым считают, что проведение Россией военного парада в оккупированном Крыму 24 июня свидетельствует о том, что полуостров превращают в военную базу.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении представительства.

Так, по словам заместителя представителя президента в АР Крым Тамилы Ташевой, военный парад на территории оккупированного полуострова в условиях пандемии является "очередным преступлением РФ против населения".

"Такие действия являются одной из составляющих последовательной российской политики по искажению исторической правды о Второй мировой войне и покрытия преступлений советской власти во время депортации крымскотатарского народа, армян, болгар и греков в мае 1944 года, оправдания оккупации полуострова в 2014 году, разжигание вражды и современную пропаганду войны и превращению Крыма в военную базу", - сообщила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева.

Кроме того, в МИД заявили, что расценивают такое действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма. Поэтому направили ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму.

Отмечается, что парад прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. При этом на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что работа КПВВ на админгранице с Крымом восстановлена.