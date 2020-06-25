"Укрзализныцю" обязали выплатить миллиардные долги россиянам

УЗ должна погасить 6,5 млрд гривень долгов ГП "Донецкая железная дорога"

УЗ должна погасить 6,5 млрд гривень долгов ГП "Донецкая железная дорога"

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Решение Большой Палаты Верховного Суда о правопреемстве АО «Укрзализныця» по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП «Донецкая железная дорога», угрожает национальной безопасности и экономике.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Теперь УЗ будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Решение Верховного Суда по факту означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.

Известно, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

В УЗ подсчитали, что сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых есть предприятия собственности субъектов резидентства РФ, в частности, "Сбербанк" на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ банк "на сумму 1,2 млрд грн, и предоставлены которыми кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались в ОРДЛО.

"Укрзализныця" подчеркивает, что такое решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования общества и просит властей вмешаться в ситуацию.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц предприятия при осуществлении закупок программного обеспечения электронного приобретения билетов сообщения "Киев-Борисполь", или так называемого "Бориспольского экспресса".