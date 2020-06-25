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ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", потерь нет
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25 июня 2020, 08:19 3

ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", потерь нет

25 июня 2020, 08:19 3
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С начала суток оккупанты активности не проявляли
С начала суток оккупанты активности не проявляли
Фото: из открытых источников
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Вооруженные формирования РФ за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, боевики вели огонь неподалеку от населенного пункта Широкино, используя 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Стреляли также по оборонительным укреплениям украинских военных на подступах к Старогнатовке и Марьинке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Хутора Свободного боевики вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность", - сообщили в штабе.

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, украинские военные уничтожили троих и ранили двух оккупантов.

Напомним, сутками ранее резко сократилось количество обстрелов со стороны боевиков.

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