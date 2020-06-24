Ситуация на Донбассе: сутки прошли без потерь, количество обстрелов резко снизилось

Украинские войска открывали огонь в ответ

Украинские войска открывали огонь в ответ

Фото: из открытых источников

На Донбассе за минувшие сутки резко сократилось количество обстрелов со стороны боевиков - было зафиксировано всего 4 обстрела. Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

При нарушении "тишины" оккупационные войска применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов: Орехово, Луганское неподалеку Павлополя и возле Водяного. Украинским войскам пришлось открывать огонь в ответ, чтобы боевики прекратили свою активность.

От начала среды, 24 июня, зафиксированы 3 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции возле Широкиного, Хутора Вольного, Старогнатовки.

Были использованы для этого минометы калибра 82 мм, противотанковые гранатометы и пулеметы.

Как отмечают в штабе, украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, сутками ранее, сообщалось о десяти обстрелах и одном раненом.



