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Ситуация на Донбассе: сутки прошли без потерь, количество обстрелов резко снизилось
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24 июня 2020, 08:19 2

Ситуация на Донбассе: сутки прошли без потерь, количество обстрелов резко снизилось

24 июня 2020, 08:19 2
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Украинские войска открывали огонь в ответ
Украинские войска открывали огонь в ответ
Фото: из открытых источников
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На Донбассе за минувшие сутки резко сократилось количество обстрелов со стороны боевиков - было зафиксировано всего 4 обстрела. Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

При нарушении "тишины" оккупационные войска применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов: Орехово, Луганское неподалеку Павлополя и возле Водяного. Украинским войскам пришлось открывать огонь в ответ, чтобы боевики прекратили свою активность.

От начала среды, 24 июня, зафиксированы 3 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции возле Широкиного, Хутора Вольного, Старогнатовки.

Были использованы для этого минометы калибра 82 мм, противотанковые гранатометы и пулеметы.

Как отмечают в штабе, украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, сутками ранее, сообщалось о десяти обстрелах и одном раненом.


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