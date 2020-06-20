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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 18:10 1

На Луганщине задержали бывшего военного за подготовку терактов

20 июня 2020, 18:10 1
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В 2018-2019 годах он проходил службу в зоне ООС
В 2018-2019 годах он проходил службу в зоне ООС
Фото: прокуратура
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Бывший военный Вооруженных сил Украины планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в Луганской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, он имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационную администрацию РФ в Луганской области.

Гражданин планировал устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г.. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Также подозреваемый заложил взрывчатку на участке пути в г.. Рубежное, где проводится разгрузка военной техники.

Он уличен и задержан, а взрывчатка найдена и изъята. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 16 июня командира украинского боевого корабля разоблачили при передаче информации спецслужбам РФ

теракт военные ВСУ Луганская область
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