Как украинский врач помогает бороться с коронавирусом в Италии
На своей странице в Facebook он поделился впечатлениями об общих проблемах украинской и итальянской медицины, а также о разнице в отношении к карантина в Украине и Европе
RegioNews предлагает отрывки из постов Глеба Беглова, в которых он рассказывает о своей работе.
"Мы находимся в центре административной единицы - одном из регионов Италии на восточном побережье, в городке с населением около 95 тысяч человек. Это что-то вроде нашей области. Регион в свою очередь поделен на провинции. Центральная больница региона находится в нашем городе. По количеству показателей этот регион стремительно приближается к известной нам Ломбардии. Сейчас здесь около 5000 случаев заболевания и более 600 из них летальные.
Больницу быстро перепрофилировали. Наша превратилась в инфекционную и принимает только пациентов с COVID - 19, а остальных пациентов принимают больницы в других городах вокруг", - описывает Глеб место своего пребывания.
"Отношение к личной защите серьезное. На униформу, надевается хирургический халат, маска N95, большие лыжные очки, шапочка и две пары перчаток. Верхняя пара фиксируется лейкопластырем к халату. Сверху на маску N95 одевается обычная хирургическая маска. Перед подходом к каждому новому пациенту, одевается третья пара перчаток, которая после этого снимается.
Очки потеют изнутри и под конец дежурства на внутренней поверхности образуются маленькие ручейки жидкости, поэтому работать становится трудно.
Вся одежда одноразовая, кроме очков, которые отправляются на дезинфекцию, и снимается каждый раз, когда покидаешь отделение. Выходить можно свободно, только нужно предупредить о том, что выходишь и снять всю одежду, кроме униформы. Она снимается в конце дежурства и остается в корзине для белья. На утро тебя ждет все новое", - пишет врач.
"В отделении есть небольшая комната для персонала, в которой есть вода, фрукты, шоколад, йогурты. Это все привозят волонтеры. Поскольку больница перепрофилирована для пациентов с коронавирусом, отделение, в котором я работаю, не приспособлено для такой работы персонала. Раньше это было обычное хирургическое отделение. Кроме этого на этаже есть комната для посетителей, которая сейчас пуста. В ней стоят автоматы, где за пару евро можно купить кофе, сладости, снеки и напитки", - медик описывает будни врачей.
В эпицентре (не том, где продают обои). Мы находимся в центре административной одинниці - одном из регионов...Опубликовано Glib Belgov Понедельник, 6 апреля 2020 г.
В другом посте Глеб Беглов делится размышлениями о соблюдении правил карантина и общественную ответственность каждого:
"За пять часов пути с одного побережья на другое, я не увидел ни одного человека на улицах. Иногда встречались одиночные машины, но чаще всего на много километров вокруг не было ни одной. Это очень контрастирует с киевскими карантинными пробками на дорогах. Здесь страх сковал страну. Впечатление, что в одно мгновение люди просто исчезли...
Темпы распространения болезни заставляют людей придерживаться правил. Существует всего три причины по которым можно выйти на улицу - если необходимо пойти на работу, а работает всего несколько учреждений (экстренные службы, магазины, банки но без доступа посетителей, аптеки), сходить в магазин и выгулять собаку.
Соблюдение правил контролируется полицией. За нарушение штраф от 300 до 3000 евро. Если на улице остановят больного коронавирусом, ему грозит тюрьма. Когда я иду в больницу то вижу одиноких прохожих, которые увидев человека, идущего навстречу, прячутся в переулках и появляются лишь тогда, когда я исчезаю из поля зрения.
Отношение к соблюдению мер безопасности зависит от каждого итальянца. В любых местах обслуживания (аптеки, магазины, отели) только один человек может находиться у стойки обслуживания", - пишет Глеб о карантинных ограничениях.
"...Эта ситуация обнулила все наши выдуманные стили жизни, заставляя оглянуться вокруг. В соседних квартирах и домах сидят такие же люди и вирусу безразлично какой у каждого размер кошелька. Всех заберет одна и та же скорая и привезет в ту же самую больницу, которая одинаково не готова к приему продавца из магазина или владельца компании, на первом этаже дома которого стоит мерседес s-класса.
Здесь это чувствуется уже. В Украине еще не все это поняли. Еще нет этого ощущения общей страны, которую одни длительное время строили, а другие в то же самое время обворовывали. А теперь все оказались рядом друг с другом и высокие заборы домов не защищают от госпитализации в одну и ту же Александровскую больницу.
Каждое нарушение карантина одними - это опасность для любого другого. Так же и каждая коррупция это воровство демократии у всех, а каждая маленькая тайна на государственном уровне, это ложь всем и в том числе себе.
Оказалось, что ложь о состоянии медицины вылезает правдой, так же как в 2014-м ложь о состоянии армии вылезла наружу. Вся советская система, построенная на лжи, ломается и рвется на куски сейчас, потому что общая проблема настолько общая, что те кто врал про работающую систему медицины теперь так же ищут ИВЛ, поскольку он может понадобиться не кому-то воображаемому, а самому себе.
А медики за 4-8 тысяч грн зарплаты будут лечить одинаково всех не взирая на должности. Не хватает всего. От ИВЛ до интубационных трубок.
Наконец стало понятно, что общественная ответственность это не что-то эфемерное. Это совокупность ответственностей каждого. Заболеют все абсолютно одинаково.
Страх сравнял всех. Впервые стало понятно, что нет смысла врать и воровать у самих себя, потому что уже завтра окажется, что монитора пациента не хватает именно тебе, а низкую зарплату получит именно тот врач, который сейчас будет подсоединять к аппарату тебя", - делает выводы Глеб Беглов.
Мгновение, когда все стали равны Находясь в эпицентре заболевания иначе воспринимаешь мир. Почти живой счетчик статистики...Опубликовано Glib Belgov Понедельник, 6 апреля 2020 г.
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