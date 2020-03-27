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27 марта 2020, 08:56 3

За сутки боевики выпустили по позициям ОС более 50 мин - штаб

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27 марта 2020, 08:56 3
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В четверг, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было
Фото: flickr/ministryofdefenceua
В четверг, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было

Об этом RegioNews сообщили в штабе ООС.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям ОС вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции ОС неподалеку Авдеевки. Дежурными огневыми средствами подразделения ОС дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины. Военнослужащие ОС приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Напомним, 25 марта на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов, боевики выпустили более 30 мин.


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