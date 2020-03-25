Боевики обстреляли участок разведения на Донетчине
Как сообщили RegioNews в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела, а именно:
рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Павлополя - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Еще четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Новоалександровки - с 82-мм минометов - 4 мины;
рядом с Крымским - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новотошковского - с 82-мм минометов - 11 мин и станковой противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Майское - две мины с миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета.
"Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации противника. Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.
Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
С началом 25 марта российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки - с автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Военнослужащие ОС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 24 марта в зоне ООС зафиксировано семь обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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