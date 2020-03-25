Боевики обстреляли участок разведения на Донетчине

За прошедшие сутки, 24 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: facebook/ООС

За прошедшие сутки, 24 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Как сообщили RegioNews в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела, а именно:

рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Павлополя - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Новоалександровки - с 82-мм минометов - 4 мины;

рядом с Крымским - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского - с 82-мм минометов - 11 мин и станковой противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Майское - две мины с миномета калибра 82 мм и станковой противотанкового гранатомета.

"Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации противника. Вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

С началом 25 марта российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки - с автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие ОС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 24 марта в зоне ООС зафиксировано семь обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.