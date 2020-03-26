За сутки боевики выпустили по украинским военным более 30 мин - ОС
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было совершено пять обстрелов, а именно:
дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного – из минометов калибра 82 мм – 5 мин и гранатометов различных систем;
в районе населенного пункта Красногоровка – из ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Песками – из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.
Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
дважды вблизи Новолуганського – из 82-мм миномета – 5 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Орехового – из миномета калибра 120 мм – 3 мины;
рядом с Крымским – из 120-мм минометов – 20 мин.
Как отмечается, на вызывающюю активность врага военнослужащие ОС отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. 25 марта потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не было.
С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции из запрещенного минскими договоренностями вооружения в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя – из 82-мм миномета – 15 мин.
Военнослужащие ОС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 24 марта было зафиксировано восемь обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе и обстрел участка разведения в Донецкой области.
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