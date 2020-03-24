Боевики применили на Донбассе противотанковый ракетный комплекс, есть раненые
Как передает RegioNews, ссылаясь на данные штаба ООС, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно:
вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия;
рядом Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета.
Еще четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
трижды вблизи Новотошковское - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины;
в районе населенного пункта Шумы - с противотанкового ракетного комплекса.
"Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.
С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета и в районе н.п. Березовое - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, военнослужащие ОС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 23 марта в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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