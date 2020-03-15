Сводка ООС: один ранен, девять обстрелов
Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:
рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм - 5 мин;
вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.
Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
недалеко от населенного пункта Шумы - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Зайцевым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.
Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел, а именно:
в районе населенного пункта Пески - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов.
Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.
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