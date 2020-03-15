Сводка ООС: один ранен, девять обстрелов

14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военный ранен

14 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один военный ранен

Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм - 5 мин;

вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы - из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С началом этого периода российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел, а именно:

в районе населенного пункта Пески - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов.

Также один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.