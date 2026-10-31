Фото: ГСЧС

Ночью 31 октября в результате российской атаки на Полтавщине возникли пожары на территории промышленного предприятия

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В нескольких локациях частного промышленного предприятия возникли пожары.

К тушению огня и ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС Полтавщины. Работу спасателей усложняла постоянная угроза повторных ударов.

Информация о последствиях атак еще уточняется.

Кроме того, в Пирятинской громаде Лубенского района российский беспилотник попал на территорию частного домовладения. В результате удара повреждено остекление окон и линию электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 31 октября РФ атаковала Украину 134 ударными БпЛА типа Shahed (72 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксированы попадания на 20 локациях.