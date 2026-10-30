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30 октября 2026, 22:12

НАБУ разоблачило растрату более $43 млн на госпредприятии "Укрспецэкспорта"

30 октября 2026, 22:12
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Фото: НАБУ
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НАБУ и САП разоблачили схему растраты средств государственного предприятия, которая входит в состав ДК "Укрспецэкспорт" и имеет исключительные полномочия на экспорт и импорт товаров военного назначения

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, из-за оплаты фиктивных посреднических услуг предприятию нанесли убытки более чем на 43 млн долларов США — это более 1,1 млрд грн.

Следствие установило, что в 2015 году тогдашний руководитель госпредприятия заключил договор с иностранной компанией. Она должна была получать вознаграждение за посреднические услуги при продаже украинской военной продукции.

В то же время, переговоры с иностранным заказчиком из одной из стран Ближнего Востока государственное предприятие проводило самостоятельно. Иностранная компания, несмотря на заключенный договор, в переговорах не участвовала.

Однако на протяжении 2018-2019 годов бывший руководитель подписывал акты о якобы предоставленных агентских услугах и организовал перечисление средств иностранной компании.

По данным НАБУ и САП фактически эти услуги не предоставлялись, а документы содержали ложные сведения. В результате государственное предприятие потеряло более 43 млн долларов США — сумму, составляющую 30% от общей стоимости контракта.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.

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