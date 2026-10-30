Россия более 40 раз атаковала Днепропетровщину: есть погибший и раненые

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 30 октября российские войска более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре повреждены ж/д вокзал, многоквартирные дома, инфраструктура и автомобили. Ранения получили две женщины.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Там изуродованы частные дома, торговый киоск и сельскохозяйственная техника.

Один человек погиб, еще один пострадавший – 60-летний мужчина – госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе российские войска ударили по складским помещениям. Возник пожар.

В Каменском районе в результате атаки повреждена инфраструктура.

Напомним, что российские военные повторно атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате удара возник пожар, ранения получила женщина. Медики доставляют ее в больницу.