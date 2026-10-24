На Прикарпатье мужчина заставлял хромую лошадь тянуть древесину: полиция составила протокол
Полицейские составили административный протокол на 24-летнего жителя Яремча после проверки сообщения о ненадлежащем обращении с конем в селе Микуличин Ивано-Франковской области. Заявительница сообщила, что мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, 14 октября в 16:45 на линию "102" обратилась жительница Черновицкой области.
Она рассказала, что неподалеку от железнодорожной станции в Микуличине мужчина заставлял коня перевозить древесину, несмотря на то, что животное хромало.
Полицейские проверили сообщения, проработали показания очевидцев и привлекли ветеринарного врача для оценки состояния лошади.
По результатам проверки правоохранители собрали материалы по действиям 24-летнего мужчины и составили на него административный протокол.
Напомним, что полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции.