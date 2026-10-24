Volkswagen столкнулся со скутером в Ровенской области: погибла 58-летняя женщина

Фото: полиция Ровенской области

В селе Ставок в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 58-летняя скутеристка. Автомобиль Volkswagen столкнулся со скутером Honda, когда женщина пересекала проезжую часть

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 23 октября около 15:00 на улице Шевченко в селе Ставок Костопольского общества.

По предварительным данным следствия, 21-летний житель села Жильжа, управляя автомобилем Volkswagen, допустил столкновение со скутером Honda под управлением местной жительницы.

От полученных травм 58-летняя женщина погибла на месте происшествия. По данным полиции, она была без мотошлема.

Водитель автомобиля, по результатам досмотра, был трезв.

По факту ДТП, повлекшего смерть потерпевшей, следователь начал досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.