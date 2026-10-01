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01 жовтня 2026, 16:44

У Дніпрі викрили мережу шахрайських call-центрів: вилучили гроші, зброю та дев’ять авто

01 жовтня 2026, 16:44
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських call-центрів, учасники якої, за даними слідства, виманювали гроші у громадян під приводом нібито виграшів. Для виведення коштів використовували мережу так званих "дропів"

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у Дніпрі діяла мережа шахрайських call-центрів, роботу якої організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Одні учасники контролювали операторів та рух коштів, інші займалися оформленням банківських карток на підставних осіб, зняттям грошей і переведенням їх у криптовалюту.

Для заволодіння коштами громадян фігуранти здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber. У повідомленнях людям повідомляли про нібито виграші.

Окремою частиною схеми було використання так званих "дропів". За даними правоохоронців, у соціальних мережах учасники групи розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян. Ці дані використовували для відкриття банківських рахунків та отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

До схеми, за даними слідства, залучали не лише так званих "професійних дропів", а й студентів, пенсіонерів та безробітних.

На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих.

Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Частину коштів, які, за версією слідства, були отримані злочинним шляхом, фігуранти використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, дорогих годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень. Також вилучили зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери та 10 банківських карток.

Крім того, правоохоронці виявили два комплекти Starlink та дев’ять автомобілів: AUDI S8, AUDI RS7, AUDI A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW X6M, BMW 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER та Cupra Formentor.

Також вилучено документацію та чорнові записи, які можуть мати значення для розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини діяльності мережі та коло осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.

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