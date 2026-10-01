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01 жовтня 2026, 16:28

У Кривому Розі чоловіка судитимуть за продаж гуманітарних автомобілів

01 жовтня 2026, 16:28
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Слідчі Кривого Рогу скерували до суду обвинувальний акт стосовно 63-річного чоловіка, якого підозрюють в організації схеми продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для військовослужбовців ЗСУ

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, транспортні засоби мали використовуватися військовими під час виконання завдань із захисту України.

Правоохоронці встановили, що 63-річний уродженець Черкаської області через благодійну організацію організував ввезення автомобілів в Україну без сплати обов'язкових митних платежів. Для цього транспортні засоби декларували як гуманітарну допомогу, призначену для військовослужбовців.

Однак надалі, за версією слідства, автомобілі не передавали для використання за призначенням. Їх виставляли на продаж на онлайн-платформах у мережі Інтернет.

Слідчі встановили, що чоловік продавав автівки військовим та цивільним за цінами, нижчими за ринкові.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час продажу одного з автомобілів.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

29 вересня слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, раніше на Буковині правоохоронці викрили незаконне ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

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гуманітарна допомога Дніпропетровська область Кривий Ріг автомобілі
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