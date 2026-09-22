У Кам'янському судитимуть двох місцевих жителів за незаконне вирощування конопель

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському на Дніпропетровщині поліцейські викрили двох місцевих жителів, які, за даними правоохоронців, вирощували коноплі на територіях своїх приватних домоволодінь. Загалом під час обшуків у чоловіків вилучили майже 140 кущів нарковмісних рослин

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними поліції, чоловіки доглядали за насадженнями, поливали їх та створювали необхідні умови для росту рослин.

У 60-річного жителя міста під час санкціонованого обшуку на присадибній ділянці правоохоронці виявили майже 50 рослин конопель.

В іншому районі Кам’янського слідчі провели обшук у домоволодінні 58-річного чоловіка. Там вилучили понад 90 кущів нарковмісних рослин.

Усі вилучені речові докази правоохоронці направили на експертизу. Дослідження підтвердило, що рослини є коноплями.

Слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 та ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Дізнавачі та слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду. Відтак подальшу оцінку діям обвинувачених надаватиме суд.

Нагадаємо, що правоохоронці в межах двох етапів загальнодержавних заходів із протидії наркозлочинності провели 968 обшуків, вилучили понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Також припинили діяльність 23 нарколабораторій.