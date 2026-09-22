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22 вересня 2026, 20:29

У Кам'янському судитимуть двох місцевих жителів за незаконне вирощування конопель

22 вересня 2026, 20:29
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кам’янському на Дніпропетровщині поліцейські викрили двох місцевих жителів, які, за даними правоохоронців, вирощували коноплі на територіях своїх приватних домоволодінь. Загалом під час обшуків у чоловіків вилучили майже 140 кущів нарковмісних рослин

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними поліції, чоловіки доглядали за насадженнями, поливали їх та створювали необхідні умови для росту рослин.

У 60-річного жителя міста під час санкціонованого обшуку на присадибній ділянці правоохоронці виявили майже 50 рослин конопель.

В іншому районі Кам’янського слідчі провели обшук у домоволодінні 58-річного чоловіка. Там вилучили понад 90 кущів нарковмісних рослин.

Усі вилучені речові докази правоохоронці направили на експертизу. Дослідження підтвердило, що рослини є коноплями.

Слідчі дії проводилися в межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 та ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України — посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Дізнавачі та слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду. Відтак подальшу оцінку діям обвинувачених надаватиме суд.

Нагадаємо, що правоохоронці в межах двох етапів загальнодержавних заходів із протидії наркозлочинності провели 968 обшуків, вилучили понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Також припинили діяльність 23 нарколабораторій.

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