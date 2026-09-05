У Кам'янському на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого
У Кам'янському Дніпропетровської області рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок російської атаки на промислове підприємство
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти.
Ще п’ятеро людей постраждали. Троє з них наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Рятувальні роботи на місці атаки тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кам'янському внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство. Загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.
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