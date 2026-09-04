На Дніпропетровщині через понад 40 ворожих ударів загинула людина та є постраждалі

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для ударів армія РФ застосовувала безпілотники, артилерію, авіабомбу та ракету. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти, гімназія, багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. Загинула одна людина.

До лікарні у важкому стані доправили 73-річну жінку. Ще двоє чоловіків, віком 54 та 62 роки, госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі російські військові атакували Вербківську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

У Кам’янському районі під ударами були Верхівцеве та Вільногірськ. Там пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.

На Синельниківщині російські війська били по Васильківській громаді. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

У Самарівському районі під ударом опинилася Магдалинівська громада. Пошкоджені приватні будинки та автобус.

На Криворіжжі російські атаки пошкодили магазин та автомобілі у Зеленодольській громаді.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російські війська знову атакували місто FPV-дронами. Внаслідок ударів загорілися два автомобілі.