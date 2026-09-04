На Дніпропетровщині через понад 40 ворожих ударів загинула людина та є постраждалі
Упродовж 4 вересня російські війська понад 40 разів атакували шість районів Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Для ударів армія РФ застосовувала безпілотники, артилерію, авіабомбу та ракету. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень.
На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктурні об’єкти, гімназія, багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі. Загинула одна людина.
До лікарні у важкому стані доправили 73-річну жінку. Ще двоє чоловіків, віком 54 та 62 роки, госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
У Павлоградському районі російські військові атакували Вербківську громаду. Пошкоджена інфраструктура.
У Кам’янському районі під ударами були Верхівцеве та Вільногірськ. Там пошкоджені приватний будинок та інфраструктура.
На Синельниківщині російські війська били по Васильківській громаді. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.
У Самарівському районі під ударом опинилася Магдалинівська громада. Пошкоджені приватні будинки та автобус.
На Криворіжжі російські атаки пошкодили магазин та автомобілі у Зеленодольській громаді.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російські війська знову атакували місто FPV-дронами. Внаслідок ударів загорілися два автомобілі.