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28 августа 2026, 10:17

В Одесской области во время чистки канализации погиб 14-летний парень, его брата реанимировали

28 августа 2026, 10:17
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Трагедия произошла днем 27 августа в одном из частных домовладений в Буджацкой громаде Болградского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

46-летняя местная жительница вместе с сыновьями 14 и 15 лет чистила убитую канализационную трубу. Младшего парня опустили в канализацию, где он потерял сознание. Спасать его бросился 14-летний двоюродный брат, которого родственники позвали на помощь – он тоже потерял сознание.

Взрослые вытащили обоих подростков. Первого мальчика удалось реанимировать – сейчас он находится под наблюдением врачей. К сожалению, его двоюродный брат скончался в "скорой" по дороге в больницу, предварительно, от отравления канализационными газами.

Отмечается, что обе семьи на учетах в социальных службах или в полиции не состояли. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в Тернопольской области один человек умер, а еще пятеро находятся в больницах. Потерпевшие – члены одной семьи в возрасте от 30 до 80 лет.

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происшествия Одесская область гибель смерть ребенка канализация
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