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28 августа 2026, 11:56

РФ четыре раза ударила по заводу "Хортица" в Запорожье: предприятие уничтожено

28 августа 2026, 11:56
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Фото: Запорожская ОВА
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Российский удар по Запорожью 27 августа уничтожил ликероводочный завод "Хортица". Предприятие не подлежит восстановлению

Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Global Spirits в комментарии NV Бизнес, передает RegioNews.

По данным компании, по заводу было четыре попадания. Пожар продолжался не менее трех часов. Часть продукции сгорела, а остальная оплавилась и подлежит утилизации.

Из-за удара Global Spirits потеряла от 3 до 4 млн бутылок продукции, за которую уже был уплачен акциз. Средняя стоимость одной бутылки в компании оценивается в 100 гривен.

На предприятии работало более 500 человек. Мощность линий разлива достигала 16 бутылок в секунду.

Кроме водки "Хортица", завод производил продукцию под торговыми марками "Мороша", "Первак", "Медовая", "Пшеничная слеза" и Gold Ukraine.

Напомним, в четверг, 27 августа, российские войска атаковали Запорожье. Как сообщили в ОВА, удар пришелся по территории одного из предприятий.

Утром 28 августа оккупанты нанесли удар беспилотником по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Запорожье. В результате попадания дрона в здание торгового центра возник масштабный пожар площадью около 2000 кв. метров.

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