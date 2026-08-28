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В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле в РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

"Славнефть-ЯНОС" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, входящего в состав ПАО "Славнефть". Мощность завода составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

Предприятие осуществляет полный цикл переработки нефти и производит авиационное и дизельное топливо, бензин, мазут и смазочные материалы, которые непосредственно используются для обеспечения потребностей российской армии.

"Работа по ключевым объектам противника продолжается", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ночь на 26 августа беспилотники повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области России. После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.