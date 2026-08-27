Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: пошкоджені школи, є поранені
Вдень 27 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі
Про це повідомляє ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки росіян пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки, авто.
Постраждали 55-річна жінка та 72-річний чоловік: їх госпіталізували у важкому стані. Також у лікарні 71-річний чоловік у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих будуть лікуватись вдома.
Нагадаємо, у Херсоні 26 серпня російські війська повторно атакували FPV-дроном автоцистерну ДСНС, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередньої атаки.
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