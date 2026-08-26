Кілограм "дурману" і сотні згортків: у Дніпрі затримали чоловіка за підозрою у масштабному наркозбуті

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі поліцейські затримали 35-річного жителя Дніпропетровської області, якого підозрюють у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою подальшого збуту

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік займався збутом метамфетаміну. Під час обшуків у його помешканні та автомобілі правоохоронці виявили понад 200 згортків і пакетів із речовинами рослинного, порошкоподібного та кристалічного походження.

Серед вилученого — понад кілограм речовин, схожих на метамфетамін та канабіс, а також таблетки, електронні ваги та інші предмети, які можуть свідчити про незаконний обіг наркотиків.

Вилучені речовини направили на експертизу. Фахівці мають встановити їхній склад, вид та точну вагу.

19 серпня чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту.

Нагадаємо, що правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жительки Рівненського району, яка залучала дітей до наркоторгівлі та намагалася їх продати.