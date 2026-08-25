16 загиблих і 136 поранених: у Кривому Розі завершили рятувальні роботи на місці удару по ТЦ

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Кривому Розі на Дніпропетровщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій торговельного центру та обстежили 100% території. Загалом із місця події вивезли близько 1230 тонн будівельних конструкцій.

До пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт залучали рятувальників із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків атаки залучили майже 200 рятувальників та понад 40 одиниць спеціальної й важкої інженерної техніки.

Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них – 26 дітей.

Нагадаємо, 21 серпня війська РФ поцілили безпілотником в один з найбільших торговельних центрів Кривого Рогу, а за 26 хвилин завдали повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальні служби.

Наразі у лікарнях Кривого Рогу перебувають 47 людей, які постраждали внаслідок ворожого терористичного удару по "Сонячній галереї". Серед них – 13 дітей.