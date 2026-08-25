На Черниговщине налоговая начислила женщине миллионный штраф из-за OnlyFans

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В Черниговской области суд рассматривал дело, связанное с заработком на OnlyFans. Налоговая начислила женщине огромные штрафы и налоги из-за якобы получения доходов с этой платформы

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что в 2023 году женщина якобы получила от британской компании Fenix International Ltd, связанной с платформой OnlyFans, почти 134 тысячи долларов за создание контента. Налоговая служба пыталась досчитать ей более 1,2 миллиона гривен налогов и штрафов.

Сама женщина заявила, что в 2023 году не находилась в Украине. Из Украины в Польшу она уехала еще в августе 2021 года.

Суд отметил, что подтковая не доказала факт получения дохода от OnlyFans. В результате суд упразднил штрафы и налоги для женщины.

Следует отметить, что, по данным Государственной налоговой службы, за 2020-2022 годы украинцы заработали на платформе OnlyFans и заработали более 111 миллионов долларов. Уже в 2023 году называли около 131,7 миллиона долларов.