Кровавый конфликт в Харькове: мужчина схватился за нож во время ссоры и порезал оппонента

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские задержали 38-летнего мужчину, который во время словесного конфликта нанес незнакомцу многочисленные удары ножом. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 17 августа в Слободском районе Харькова возле одного из подъездов дома. Между двумя мужчинами возник спор, во время которого 38-летний горожан достал нож и напал на оппонента.

Потерпевшего госпитализировали. Медики диагностировали у него тяжелые телесные повреждения.

Полицейские задержали нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что 32-летняя жительница Калуша во время конфликта дважды ударила ножом своего знакомого.