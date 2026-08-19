У Дніпрі викрили ділка, який продавав підроблені посвідчення УБД

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці викрили 43-річного чоловіка, який пропонував військовозобов’язаним оформити підроблені посвідчення учасника бойових дій та військовослужбовця, а також внести їхні дані до електронних систем

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За одне таке посвідчення він вимагав 4 тисячі доларів.

За даними слідства, чоловік ошукував військовозобов’язаних, обіцяючи їм фіктивне працевлаштування на військову службу та виготовлення документів, які могли використовуватися для ухилення від мобілізації.

Під час зустрічей із потенційними клієнтами він одягав військову форму та представлявся представником силових структур. Від чоловіків шахрай отримував завдаток, фотографії для виготовлення підроблених посвідчень та копії паспортів, нібито необхідні для внесення їхніх даних до відповідних обліків.

18 серпня правоохоронці задокументували передачу чоловіку 20 тисяч доларів за виготовлення п’яти посвідчень учасника бойових дій.

Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у пункті пропуску "Лужанка" прикордонники затримали жителя Черкащини, який намагався виїхати до Угорщини за фальшивими документами.