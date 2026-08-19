Разбитое жилье и сгоревшие машины: оккупанты массированно атаковали Херсон дронами

Фото: ГСЧС

В Херсоне в результате российской атаки 19 августа пострадал мужчина

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В одном из районов города после попадания российского FPV-дрона загорелись две квартиры.

По другому адресу после атаки беспилотника возник пожар в двух легковых автомобилях.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, что российские войска 19 августа атаковали Запорожский район беспилотником. В результате удара по частному дому в Шевченковском районе Запорожья ранен 46-летний мужчина.