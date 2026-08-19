Разбитое жилье и сгоревшие машины: оккупанты массированно атаковали Херсон дронами
В Херсоне в результате российской атаки 19 августа пострадал мужчина
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В одном из районов города после попадания российского FPV-дрона загорелись две квартиры.
По другому адресу после атаки беспилотника возник пожар в двух легковых автомобилях.
Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, что российские войска 19 августа атаковали Запорожский район беспилотником. В результате удара по частному дому в Шевченковском районе Запорожья ранен 46-летний мужчина.
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Психологический террор дома: на Харьковщине мать издевалась над собственной дочерью
19 августа 2026, 18:12В Украине новые правила для водителей: что нужно знать
19 августа 2026, 17:55Вражеская атака на Житомир: реактивные дроны окупантов попали в здание Нацполиции
19 августа 2026, 17:50Подозревается во взяточничестве: суд снял с должности руководителя Николаевского областного ТЦК
19 августа 2026, 17:36Кровавый конфликт в Харькове: мужчина схватился за нож во время ссоры и порезал оппонента
19 августа 2026, 16:58Вражеский дрон попал в жилой дом на Запорожье: есть раненый
19 августа 2026, 16:50На Буковине женщины отдали аферистам тысячи гривен: как это произошло
19 августа 2026, 16:3515 лет за решеткой: на Херсонщине заочно осудили предателя, возглавившего "лесхоз" окупантов
19 августа 2026, 16:20В Киеве будут судить акушер-гинеколога из-за служебной халатности, повлекшей гибель плода
19 августа 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все блоги »