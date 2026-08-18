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18 серпня 2026, 19:25

У Дніпрі лікар вимагав у військового хабар за інвалідність

18 серпня 2026, 19:25
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі викрили лікаря-ортопеда. Виявилось, що він вимагав у військового хабар у розмірі 3 тисяч доларів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Військовий мав всі підстави, щоб оформити інвалідність третьої групи. Проте лікар заявив, що нібито без хабаря 3 тисяч доларів комісія це рішення не погодить. Він обіцяв за гроші "переговорити" з комісією для потрібного результату.

Спочатку лікар повідомив військовому, що той спочатку повинен пройти обстеження та курс реабілітації тривалістю до трьох тижнів у відділенні, де працює сам лікар. Потім він обіцяв направити медичні виписки до Центру оцінювання функціонального стану особи та "допомогти" в оформленні інвалідності.

Лікарю повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Виявилось, він просив 80 тисяч хабаря. За ці гроші він обіцяв "більш м'яку підозру".

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