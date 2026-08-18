На Дніпропетровщині чоловік напав на коханця сестри
Інцидент стався на Нікопольщині. Сварка двох чоловіків призвела до нападу та крові
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Інцидент стався 22 червня близько 3-ї години ночі в одному із сіл Мирівської громади. У чоловіка стався конфлікт з співмешканцем його сестри. В результаті 43-річний чоловік вдарив ножем 38-річного "опонента". Потерпілого госпіталізували.
Зловмисника затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Харківській області судили чоловіка за вбивство. Виявилось, що він систематично бив співмешканку, а останнього побиття вона вже не пережила.
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