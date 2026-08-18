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18 серпня 2026, 13:40

У Дніпрі батько загиблого військового прославляв окупантів

18 серпня 2026, 13:40
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі судили чоловіка, який поширював російську пропаганду. При цьому з'ясувалось, що син цього "фаната РФ" загинув, захищаючи Україну

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2023-2024 роках, проживаючи у місті Добропілля Донецької області, чоловік у російських соцмережах публікував коментарі про війну в Україні. Він звинувачував українців у тероризмі, називав це "державою бандер", яку треба лікувати. Він також радів, що окупанти захопили Авдіївку та називав це "днем перемоги".

На суді він заявив, що не поширював публікації, хоча це нібито могло статись випадково. За його словами, у російських соцмережах він нібито шукав товаришів по навчанню і побратимів, з котрими служив в армії.

Відомо, що син чоловіка був військовим ЗСУ. Він загинув у 2023 році, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. Чоловік казав, що після втрати сина він негативно ставиться до агресії РФ, проте суд не переконався в його щирому каятті.

В результаті суд призначив чоловікові п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота. У 2022 році він відкрито підтримав повномасштабну агресію РФ проти України та поширював антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі.

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