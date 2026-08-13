Ворожий удар по Павлограду: рятувальники локалізували пожежу, триває ліквідація наслідків атаки
У Павлограді 13 серпня рятувальники локалізували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, ліквідація наслідків російської атаки триває.
На місці працюють екстрені служби, які продовжують гасіння осередків займання та проводять необхідні аварійно-рятувальні роботи.
Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 13 серпня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками і артилерією. Під ударом опинилися три райони.
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