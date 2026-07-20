Ночное застолье закончилось убийством: на Прикарпатье хозяин дома зарезал односельчанина

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в смертельном ножевом ранении 21-летнего односельчанина. По данным следствия, преступление произошло во время ночного застолья

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Тело 21-летнего мужчины обнаружили в одном из частных домов села Раков.

Во время первоочередных следственных действий правоохранители установили, что смертельные ножевые ранения пострадавший получил во время конфликта с хозяином дома, где они вместе находились.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы смертельного конфликта.

Напомним, в Киеве мужчина во время ссоры до смерти забил хозяйку квартиры древком от швабры и лег спать. Утром он сам вызвал полицию. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.