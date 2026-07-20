Ночное застолье закончилось убийством: на Прикарпатье хозяин дома зарезал односельчанина
В Ивано-Франковской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в смертельном ножевом ранении 21-летнего односельчанина. По данным следствия, преступление произошло во время ночного застолья
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
Тело 21-летнего мужчины обнаружили в одном из частных домов села Раков.
Во время первоочередных следственных действий правоохранители установили, что смертельные ножевые ранения пострадавший получил во время конфликта с хозяином дома, где они вместе находились.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы смертельного конфликта.
Напомним, в Киеве мужчина во время ссоры до смерти забил хозяйку квартиры древком от швабры и лег спать. Утром он сам вызвал полицию. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.