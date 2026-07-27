На Дніпропетровщині продавали інвалідність за 15 тисяч

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Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники знаходили військовозобов'язаних чоловіків та пропонували їм "вирішити" питання з мобілізацією. Вони пропонували "клієнтам" оформлювати фіктивну інваліднсть.

Після отримання потрібних документів організатор повинен був передавати їх лікарям, які внесли б неправдиві відомості щодо стану здоров’я та зробили б так, щоб військовозобов'язаний зміг оформити інвалідність, хоча не мав на те підстав. За свої послуги зловмисники просили 15 тисяч доларів.

"Відносно спільника в квітні вже направили кримінальне провадження до суду. Про підозру йому повідомили ще в лютому. 20 липня правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.