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18 липня 2026, 16:22

Реактивний "Шахед" атакував Кривий Ріг: загинула людина, є постраждалі

18 липня 2026, 16:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки російського реактивного безпілотника загинула людина, ще кілька осіб постраждали

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, російські війська атакували реактивним "Шахедом" об’єкт інфраструктури. На місці розпочали аварійно-рятувальні роботи.

Згодом Вілкул додав, що внаслідок удару загинула цивільна людина.

Наразі інформація щодо кількості постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Основним напрямком удару стала Одеська область.

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